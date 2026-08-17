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Tefsir: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
وُعِدۡنَا
هَٰذَا
نَحۡنُ
وَءَابَآؤُنَا
مِن
قَبۡلُ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّآ
أَسَٰطِيرُ
ٱلۡأَوَّلِينَ
٦٨
İnkar edenler: "Biz ve babalarımız toprak olduğumuzda mı, doğrusu bizler mi tekrar çıkarılacağız? Bununla biz de, daha önce babalarımız da, and olsun ki, tehdit edilmiştik. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" dediler.
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العربية
Al-Sa'di
Они считают воскрешение невозможным, потому что сравнивают могущество Всемогущего Господа со своими ограниченными возможностями. Они говорят: «С незапамятных времен люди говорят о воскрешении из мертвых, однако до сих пор с того света никто не вернулся. Все это - древние предания и легенды, которыми люди занимают себя, чтобы скоротать время. Они не имеют никакого основания и далеки от истины». В этих аятах Всевышний Аллах последовательно описал положение неверующих. Они не знают времени наступления Судного дня, не обладают здравым разумом и рассудительностью и поэтому терзаются сомнениями относительно Последней жизни. Они слепы, потому что не видят многочисленных свидетельств истинности воскрешения, и это заставляет их отрицать Последнюю жизнь. Постепенно страх перед Последней жизнью покидает их сердца - они начинают ослушаться Аллаха и без угрызений совести отрицают истину и провозглашают ложь. Они отказываются от поклонения Всемогущему Господу, отдают предпочтение удовлетворению своих порочных желаний и, как следствие, оказываются в убытке как при жизни на земле, так и после смерти.