Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
يَبۡدَؤُاْ
ٱلۡخَلۡقَ
ثُمَّ
يُعِيدُهُۥ
وَمَن
يَرۡزُقُكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قُلۡ
هَاتُواْ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٦٤
Yoksa, önce yaratan, sonra da yaratmayı tekrar edecek olan; size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah'ın yanında başka bir tanrı mı? De ki: "Eğer doğru sözlülerden iseniz, açık delilinizi getirin."
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
] كێ ههیه سهرهتا دروستكراوهكان دروست بكات وه پاشان بیانگهڕێنێتهوه دوای ئهوهی كه ئهیانمرێنێت سهرلهنوێ زیندوویان بكاتهوه؟ [
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ڕزق و ڕۆزی ئێوه بدات له ئاسمانهكانهوه به باران بارین وه له زهویهوه به ڕواندنی ڕووهك و دانهوێڵه؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله یا خوایهكی تر ههیه ئهم شتانه بكات تا ئێوه بیكهنه شهریك بۆ خوای گهوره كه شایهنی پهرستن بێت؟ [
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: دهی ئێوه بهڵگهی خۆتان بێنن لهسهر ئهوهی كه خوای گهوره شهریكی ههیه ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.