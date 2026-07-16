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An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّطَرٗاۖ
فَسَآءَ
مَطَرُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
٥٨
Geride kalanların üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılan fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü idi!
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Воздаянием для народа Лута стал злосчастный дождь, который принес с собой мучительное, но справедливое наказание. Грешники заслужили его, потому что до них дошло увещевание, но они отказались прислушаться к нему и покаяться. Лишь после этого Всевышний Аллах подверг их своей лютой каре.