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Tefsir: An-Najm 53:58
An-Najm
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَيۡسَ
لَهَا
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
كَاشِفَةٌ
٥٨
Onu Allah'tan başka ortaya koyacak yoktur.
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العربية
Al-Sa'di
53:58 ile 53:60 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенный им Священный Коран: