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Tefsir: An-Najm 53:57
An-Najm
57
53:57
ازفت الازفة ٥٧
أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ ٥٧
أَزِفَتِ
ٱلۡأٓزِفَةُ
٥٧
Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır.
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Tafsir Muyassar
53:57 ile 53:58 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
قربت القيامة ودنا وقتها، لا يدفعها إذًا من دون الله أحد، ولا يَطَّلِع على وقت وقوعها إلا الله.