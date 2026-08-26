Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: An-Najm 53:53
An-Najm
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
أَهۡوَىٰ
٥٣
Lut milletinin kasabalarını yere batıran, onları gömdükçe gömen O'dur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣)
] وە دێیەكانی قەومی (لوط)يش ئەوانیش خوای گەورە بەرزی كردنەوە بۆ ئاسمان و بەری دانەوە خوارەوەو نزمی كردنەوە.