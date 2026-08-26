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Tefsir: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ
أَهۡلَكَ
عَادًا
ٱلۡأُولَىٰ
٥٠
İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.
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العربية
Al-Sa'di
53:49 ile 53:51 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.