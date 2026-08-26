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Tefsir: An-Najm 53:34
An-Najm
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
قَلِيلٗا
وَأَكۡدَىٰٓ
٣٤
Yüz çevireni ve malından biraz verip sonra vermemekte direneni gördün mü?"
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Kıraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na akatoa kidogo katika mali yake kisha akaacha kutoa na akakata hisani yake?