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An-Najm
31
53:31
ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى ٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ٣١
وَلِلَّهِ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
لِيَجۡزِيَ
ٱلَّذِينَ
أَسَٰٓـُٔواْ
بِمَا
عَمِلُواْ
وَيَجۡزِيَ
ٱلَّذِينَ
أَحۡسَنُواْ
بِٱلۡحُسۡنَى
٣١
Göklerde olanlar ve yerde olanlar Allah'ındır ki O, kötülük yapanlara işlerinin karşılığını verir; iyi davrananlara, ufak tefek kabahatleri bir yana büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara işlediklerinden daha iyisiyle karşılığını verir. Doğrusu Rabbinin bağışı boldur. Sizi yerden var ederken ve siz annelerinizin karınlarında cenin halinde iken sizleri çok iyi bilen O'dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O, sakınanı çok iyi bilir.
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العربية
Al-Sa'di
53:30 ile 53:31 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Земной мир - это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обещание их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются писание Аллаха и Сунна Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому их познания - самые прекрасные и славные. Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает Своей помощи и Своего благословения тех, кто не заслуживает Его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении.