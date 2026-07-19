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An-Najm
24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
Yoksa, her umduğu şey insanın mıdır?
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Tafsir Muyassar
53:24 ile 53:25 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه، فلله أمر الدنيا والآخرة.