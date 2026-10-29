Al-Qurtubi Tefsir: An-Najm Ayah 2

قوله تعالى : ما ضل صاحبكم هذا جواب القسم ; أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن [ ص: 79 ] الحق وما حاد عنه .وما غوى الغي ضد الرشد أي ما صار غاويا . وقيل : أي ما تكلم بالباطل . وقيل : أي ما خاب مما طلب والغي : الخيبة ; قال الشاعر :فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائماأي من خاب في طلبه لامه الناس . ثم يجوز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوحي . ويجوز أن يكون إخبارا عن أحواله على التعميم ; أي كان أبدا موحدا لله . وهو الصحيح على ما بيناه في " الشورى " عند قوله : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان .