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Tefsir: An-Naba 78:5
An-Naba
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Yine hayır; elbette görüp bileceklerdir.
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السعدي Al-Sa'di
{ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ }
أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا،
ويقال لهم:
{ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ }