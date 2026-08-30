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Tefsir: An-Naba 78:3
An-Naba
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?
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Al-Sa'di
78:3 ile 78:4 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки зрения. Даже если им будут ниспосланы самые великие знамения, они все равно будут отрицать встречу со своим Господом, пока воочию не увидят мучительное наказание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: