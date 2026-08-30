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Tefsir: An-Naba 78:11
An-Naba
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık;
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشࣰا ١١﴾ وَقْتًا لِلْمَعَايِشِ