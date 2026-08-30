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Tefsir: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
O gün yalanlamış olanların vay haline!
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Hadis
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য।