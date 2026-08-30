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Tefsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
Onlara denir ki: "İşlediklerinize karşılık afiyetle yiyiniz, içiniz."
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Al-Sa'di
77:43 ile 77:44 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство. Вот подлинное счастье и благополучие: яства и питье избавлены от малейших недостатков и порчи, а райские жители полны уверенности, что все вокруг не иссякнет и не исчезнет. А заслужили они это вознаграждение в садах блаженства своими праведными деяниями. Это относится ко всем, кто благочестиво поклонялся Аллаху и был добр к Его рабам. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: