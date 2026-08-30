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Tefsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
Onlara denir ki: "İşlediklerinize karşılık afiyetle yiyiniz, içiniz."
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Tafseer Jalalayn
﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ هَنِیۤـَٔۢا﴾ حَال أَيْ مُتَهَنِّئِينَ ﴿بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٤٣﴾ مِنْ الطَّاعَة