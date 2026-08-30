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Tefsir: Al-Mursalat 77:40
Al-Mursalat
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٠
Yalanlamış olanların o gün vay haline!.
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Hadis
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العربية
Tafsir Muyassar
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة.