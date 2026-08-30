Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Mursalat 77:29
Al-Mursalat
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
مَا
كُنتُم
بِهِۦ
تُكَذِّبُونَ
٢٩
İnkarcılara o gün şöyle denir: "yalanlayıp durduğunuz şeye gidin;"
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তোমরা যাকে মিথ্যাজ্ঞান করতে, চল তারই দিকে। [১]
[১] এ কথা ফিরিশতারা জাহান্নামীদেরকে বলবেন।