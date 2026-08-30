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Tefsir: Al-Mursalat 77:19
Al-Mursalat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
O gün, yalanlamış olanların vay haline!.
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Al-Sa'di
77:19 ile 77:21 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.