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Tefsir: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
Suçlulara böyle yaparız.
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Al-Sa'di
Разве Мы не погубили тех, кто счел ложью этот день прежде вас? И Мы ввергнем в погибель всех, кто станет обвинять Нас во лжи и впредь. Таким был закон Аллаха в минувшие времена, и таким он останется всегда. Никогда грешник не сможет избежать наказания. Отчего же вы не извлекаете уроков из того, что видите и слышите?