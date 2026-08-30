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Tefsir: Al-Mursalat 77:15
Al-Mursalat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
O gün yalanlamış olanların vay haline!
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Al-Sa'di
77:15 ile 77:17 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.