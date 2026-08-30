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Tefsir: Al-Mursalat 77:15
Al-Mursalat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
O gün yalanlamış olanların vay haline!
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیۡلࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ لِّلۡمُكَذِّبِینَ ١٥﴾ هَذَا وَعِيد لَهُمْ