Al-Sa'di Tefsir: Ghafir Ayah 82

Всевышний предложил неверующим отправиться в путешествие по земле либо в действительности, либо мысленно. Спросите тех, кто хорошо знаком с судьбами прежних народов, и, как следует, задумайтесь над тем, что обрели адиты, самудяне и другие ваши предшественники. Они превосходили вас численностью и умением: строили великолепные дворцы и замки и обрабатывали огромные плантации и земельные угодья. Но все, что они приобрели, не спасло их от наказания. Когда Всевышний Господь решил покарать неверующих, ни могущество, ни богатство, ни могучие бастионы не принесли им никакой пользы.