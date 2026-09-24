Al-Sa'di Tefsir: Ghafir Ayah 45

Всемогущий Аллах защитил своего верующего раба от злых происков Фараона и его семейства. Они были готовы уничтожить беззащитного правоверного за то, что он встал на сторону Мусы и даже начал призывать их уверовать в то, что проповедовал Муса. Могущественная египетская знать не могла смириться с подобной дерзостью и пришла в ярость от проповедей своего правоверного соплеменника. Вельможи замыслили против него недоброе, но Всемогущий Аллах уберег своего раба от коварных происков его врагов. Более того, Он обратил происки неверующих против них самих, и тогда род Фараона поразило злое наказание, то есть Всевышний Аллах в течение одного мига потопил Фараона и его огромные полчища.