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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 31
Ghafir
31
40:31
مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٣١
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًۭا لِّلْعِبَادِ ٣١
مِثۡلَ
ﲵ
دَأۡبِ
ﲶ
قَوۡمِ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٖ
ﲹ
وَثَمُودَ
ﲺ
وَٱلَّذِينَ
ﲻ
مِنۢ
ﲼ
بَعۡدِهِمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
يُرِيدُ
ﳁ
ظُلۡمٗا
ﳂ
لِّلۡعِبَادِ
ﳃ
٣١
ﳄ
İnanmış olan adam dedi ki: "Ey milletim! Doğrusu ben sizin için, Nuh milletinin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kullara zulüm dilemez."
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