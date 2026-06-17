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Muhammad
9
47:9
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür. İşlerini Allah bunun için boşa çıkarmıştır.
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Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Причина их заблуждения и несчастья в том, что они возымели отвращение к Священному Корану, который приносит людям успех и счастье. Но неверующие не поняли этого и отвернулись от Корана. Более того, они возымели к нему отвращение и возненавидели его, а Аллах сделал их деяния тщетными.