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Muhammad
9
47:9
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
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Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür. İşlerini Allah bunun için boşa çıkarmıştır.
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Hadis
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
ولهذا قال :
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله )
أي : لا يريدونه ولا يحبونه ،
( فأحبط أعمالهم )