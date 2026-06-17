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Muhammad
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
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Onları, kendilerine anlattığı cennete koyar.
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا﴾ بَيَّنَهَا ﴿لَهُمۡ ٦﴾ فَيَهْتَدُونَ إلَى مَسَاكِنهمْ مِنْهَا وَأَزْوَاجهمْ وَخَدَمهمْ مِنْ غَيْر اسْتِدْلَال