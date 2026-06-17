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Muhammad
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
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Onları doğru yola eriştirir, durumlarını düzeltir.
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Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Atawaafikia siku za uhai wao duniani wawe watiifu Kwake na wafanye matendo ya kumridhi, Awatengeze hali zao, mambo yao na malipo mema yao duniani na Akhera,