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Muhammad
17
47:17
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
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Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Аллах поведал о судьбе тех, кто идет прямым путем, верует в своего Господа, покоряется Ему и совершает богоугодные поступки. Таких верующих Аллах непременно отблагодарит за их добрые дела, вдохновит на новые благодеяния и убережет от зла. Из этого аята видно, что праведники получают двойное вознаграждение: во-первых, приобретают полезное знание, а во-вторых, встают на путь праведных деяний.