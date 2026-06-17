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Muhammad
11
47:11
ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١
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Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Он проявляет милосердие к правоверным, выводит их из мрака к свету, помогает им и печется об их вознаграждении. А у неверующих нет покровителя, потому что они не уверовали в Аллаха, отказавшись от Его покровительства и лишив себя Его милости. Нет у них на свете покровителя, который бы повел их путями мира и спасения, защитив от наказания Аллаха. Их другом и помощником стал сатана, который вывел их из света в мрак, приведя в Ад, где они пребудут вечно.