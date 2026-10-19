Al-Sa'di Tefsir: Maryam Ayah 73

Когда неверующим читают ясные откровения, свидетельствующие о необходимости поклонения одному Аллаху, подтверждающие правдивость Божьих посланников и обязывающие каждого, кто их услышит, искренне уверовать и никогда больше не сомневаться в истине, они открыто отворачиваются от своих обязанностей. Более того, они начинают насмехаться над знамениями своего Господа и глумиться над теми, кто уверовал в них. А свою правоту они оправдывают своим благосостоянием в мирской жизни. Они считают себя лучше правоверных и пытаются опровергнуть истину словами: «Кто занимает более достойное положение в обществе: мы или правоверные? Кто из нас располагает большим богатством? У кого из нас больше детей? Кому из нас легче удовлетворить свои желания?» Они решили, что превосходство достигается благодаря многочисленности детей и возможности удовлетворить свои мирские желания и занять самое славное место на собраниях. Опираясь на свои порочные доводы, они пришли к выводу, что если правоверные не обладают этими возможностями, то они превосходят их. Однако это является величайшим заблуждением, ибо истина перевернулась в глазах этих людей. И достаточно сказать, что очень часто богатство, дети и роскошные одеяния становятся причиной гибели человека или несчастья. И поэтому далее Всевышний сказал: