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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 72
Maryam
72
19:72
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
ﲋ
نُنَجِّي
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
ٱتَّقَواْ
ﲎ
وَّنَذَرُ
ﲏ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲐ
فِيهَا
ﲑ
جِثِيّٗا
ﲒ
٧٢
ﲓ
Sonra Biz Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız.
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