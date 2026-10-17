Al-Sa'di Tefsir: Maryam Ayah 7

Господь принял молитвы Своего пророка и ответил на них. Всевышний Аллах обрадовал его устами ангелов о скором появлении на свет Йахьи. Аллах нарек его именем, которое соответствовало его положению, потому что арабское слово йахья означает ‘жить материальной жизнью’. Но Аллах пожелал проявить к нему особую милость, дабы он прожил прекрасную духовную жизнь, и почтил его откровением, знаниями и религией. Никого прежде Аллах не нарекал этим именем. Согласно одному из толкований, это кораническое выражение означает, что прежде не было равных пророку Йахье. В этом случае ангелы принесли пророку Закарие радостную весть о том, что его сын будет обладать совершенными и достохвальными качествами и превзойдет своих предшественников. Если считать последнее толкование правильным, то исключением из него являются Ибрахим, Муса и Нух и другие пророки, которые превосходили пророка Йахью своими заслугами.