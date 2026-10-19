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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 64
Maryam
64
19:64
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
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نَتَنَزَّلُ
ﳘ
إِلَّا
ﳙ
بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
ﳛﳜ
لَهُۥ
ﳝ
مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
ﳤ
ذَٰلِكَۚ
ﳥﳦ
وَمَا
ﳧ
كَانَ
ﳨ
رَبُّكَ
ﳩ
نَسِيّٗا
ﳪ
٦٤
ﳫ
Cebrail: "Biz ancak Rabbinin buyruğu ile ineriz, geçmişimizi geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek O'na mahsustur. Rabbin unutkan değildir."
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