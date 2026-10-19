Al-Sa'di Tefsir: Maryam Ayah 60

После упоминания о пророках, которые искренне стремились снискать благоволение своего Господа и раскаивались перед Ним, Всевышний Аллах поведал о поколениях, которые пришли после них. Они исказили ниспосланные для них предписания и свернули с прямого пути. Они перестали совершать намаз, несмотря на то, что им было велено заботиться об этом обряде поклонения и регулярно соблюдать его. Они перестали уделять намазу должное внимание, а затем и вовсе перестали совершать его, хотя намаз был столпом религии, мерилом веры и преданности Господу миров, самым важным религиозным предписанием и самым славным качеством правоверного. И это значит, что к остальным предписаниям религии они относились с еще большим пренебрежением, а причиной этого стало то, что они стали потакать своим порочным желаниям и уделять внимание исключительно удовлетворению своих страстей. Они отдавали этому предпочтение перед выполнением своих обязанностей перед Аллахом и пытались любым способом заполучить желаемое и удовлетворить свои страсти. Но очень скоро они будут подвергнуты мучительному наказанию, избежать которого сумеют только те, кто раскаялся, уверовал и стал совершать праведные деяния. Эти праведники раскаялись в том, что приобщали сотоварищей к Аллаху, исповедовали ересь и совершали грехи. Они отреклись от этих злодеяний, раскаялись в содеянном и твердо вознамерились никогда больше не возвращаться к ним. А после принесения покаяния они уверовали в Аллаха, ангелов, Священные Писания, посланников и Судный день и стали совершать благодеяния, которые Аллах приказал совершать устами своих посланников, искренне стремясь обрести Его благоволение. Они сумели объединить в себе покаяние, веру и праведные деяния, благодаря чему они попадут в Райские сады, в которых их ожидают вечные удовольствия, беззаботное житие и наслаждение близостью к Великодушному Господу. Ни одно из совершенных ими благодеяний не останется без вознаграждения. Напротив, они получат вознаграждение сполна и даже получат его в многократном размере.