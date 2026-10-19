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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 52
Maryam
52
19:52
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ٥٢
وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّۭا ٥٢
وَنَٰدَيۡنَٰهُ
ﱁ
مِن
ﱂ
جَانِبِ
ﱃ
ٱلطُّورِ
ﱄ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱅ
وَقَرَّبۡنَٰهُ
ﱆ
نَجِيّٗا
ﱇ
٥٢
ﱈ
Ona Tur'un sağ yanından seslenmiş ve konuşmak için onu yaklaştırmıştık.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.