Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 40
Maryam
40
19:40
انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ٤٠
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٤٠
إِنَّا
ﱎ
نَحۡنُ
ﱏ
نَرِثُ
ﱐ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱑ
وَمَنۡ
ﱒ
عَلَيۡهَا
ﱓ
وَإِلَيۡنَا
ﱔ
يُرۡجَعُونَ
ﱕ
٤٠
ﱖ
Şüphesiz Biz bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara varis olacağız. Onlar Bize döneceklerdir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.