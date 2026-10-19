Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 38
Maryam
38
19:38
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
أَسۡمِعۡ
ﳔ
بِهِمۡ
ﳕ
وَأَبۡصِرۡ
ﳖ
يَوۡمَ
ﳗ
يَأۡتُونَنَا
ﳘﳙ
لَٰكِنِ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﳛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﳜ
فِي
ﳝ
ضَلَٰلٖ
ﳞ
مُّبِينٖ
ﳟ
٣٨
ﳠ
Bize geldikleri gün neler görüp neler işitecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.