Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 35
Maryam
35
19:35
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥
مَا
ﲪ
كَانَ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَتَّخِذَ
ﲮ
مِن
ﲯ
وَلَدٖۖ
ﲰﲱ
سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ
ﲲﲳ
إِذَا
ﲴ
قَضَىٰٓ
ﲵ
أَمۡرٗا
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
يَقُولُ
ﲸ
لَهُۥ
ﲹ
كُن
ﲺ
فَيَكُونُ
ﲻ
٣٥
ﲼ
Allah çocuk edinmez, O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmederse ona ancak "Ol" der, o da olur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.