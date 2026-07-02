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Al-Ma'idah
98
5:98
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ٩٨
ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨
ٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٩٨
Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın Bağışlayan, merhamet eden olduğunu bilin.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Знание этих двух истин не должно покидать ваши сердца, и вы должны быть твердо убеждены в них. Вы должны знать, что Аллах может подвергнуть суровому наказанию каждого ослушника как в этом мире, так и в Последней жизни. Наряду с этим Он может простить и помиловать каждого, кто приносит покаяние и повинуется Ему. Это знание поможет вам бояться Божьего наказания и надеяться на Его прощение и вознаграждение, и тогда вы всегда будете поступать, руководствуясь этими двумя качествами.