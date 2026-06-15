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Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
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"Ey Kitap ehli! Haksız olarak dininizde taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın" de.
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать людям Писания: «Не излишествуйте в религии, не преступайте границы дозволенного и не меняйте истину на ложь. Не возвеличивайте Мессию и старейшин, к мнению которых вы прислушиваетесь. Не потворствуйте желаниям тех, кто сбился с пути и повел за собой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами и вводят в заблуждение окружающих. Они - проповедники заблуждения, и люди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений».