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Al-Ma'idah
113
5:113
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ١١٣
قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ١١٣
قَالُواْ
نُرِيدُ
أَن
نَّأۡكُلَ
مِنۡهَا
وَتَطۡمَئِنَّ
قُلُوبُنَا
وَنَعۡلَمَ
أَن
قَدۡ
صَدَقۡتَنَا
وَنَكُونَ
عَلَيۡهَا
مِنَ
ٱلشَّٰهِدِينَ
١١٣
"Ondan yemeyi, kalblerimizin kanmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi, ona şahid olmayı istiyoruz" dediler.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ نُرِیدُ﴾ سُؤَالهَا مِنْ أَجْل ﴿أَن نَّأۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَىِٕنَّ﴾ تَسْكُن ﴿قُلُوبُنَا﴾ بِزِيَادَةِ الْيَقِين ﴿وَنَعۡلَمَ﴾ نَزْدَاد عِلْمًا ﴿أَن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ أَنَّك ﴿قَدۡ صَدَقۡتَنَا﴾ في ادعاء النبوة ﴿وَنَكُونَ عَلَیۡهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِینَ ١١٣﴾