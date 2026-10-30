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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qiyamah Ayah 20
Al-Qiyamah
20
75:20
كلا بل تحبون العاجلة ٢٠
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢٠
كـَلَّا
ﱁ
بَلۡ
ﱂ
تُحِبُّونَ
ﱃ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱄ
٢٠
ﱅ
Hayır, hayır! Sizler, çabuk elde edeceğiniz dünya nimetlerini seversiniz.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.