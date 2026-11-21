Аллах одарил Хадира особой милостью и наделил его глубокими и полезными знаниями. Своими некоторыми познаниями он превосходил даже святого пророка Мусу, несмотря на то, что Муса был лучше него осведомлен об основных заповедях веры и многих других вещах. Муса был одним из твердых духом посланников, которых Аллах благодаря их деяниям, познаниям и многим другим качествам возвысил над всеми остальными творениями. Когда святой пророк встретился с Хадиром, он задал ему вежливый вопрос, засвидетельствовав свое желание посоветоваться с ним и поведать ему о своем намерении.