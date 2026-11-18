Аллах пробудил спящих отроков ото сна для того, чтобы выяснилось, кто из них сможет правильно подсчитать, сколько лет они провели в пещере. Всевышний сказал: «Таким образом Мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга» (18:19). Что же касается знания о том, сколько лет они пробыли в пещере, то оно подчеркивает важность летоисчисления и свидетельствует о безграничном могуществе, мудрости и милосердии Аллаха. И если бы отроки никогда не пробудились ото сна, то никто не узнал бы об их славной истории.