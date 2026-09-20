Al-Sa'di Tefsir: Al-Qasas Ayah 88

Искренне поклоняйся одному Аллаху, потому что никто иной не заслуживает поклонения, обожествления и высшей любви. Нет божества, кроме совершенного и вечного Аллаха! Все сущее тленно, кроме Его благородного лика. А это значит, что все, чему поклоняются многобожники, непременно исчезнет. Не принесут пользы божества, которым суждено исчезнуть, и не принесет пользы поклонение им. Воистину, порочны цели многобожников, и печален их исход. Только Всевышний Аллах управляет судьбами творений на земле и в Последней жизни. Он достоин поклонения и обожествления. Он вечен и не умирает, а все живые твари умрут, а затем предстанут перед Ним для того, чтобы получить воздаяние за каждое совершенное деяние. Каждый благоразумный человек должен помнить об этом и поклоняться одному Аллаху, не признавая иных богов. Он должен всеми силами стремиться приблизиться к Аллаху, избегать Его гнева и наказания и опасаться того, что он может предстать перед Ним нераскаявшимся в своих проступках и прегрешениях.