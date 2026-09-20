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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Qasas Ayah 87
Al-Qasas
87
28:87
ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ٨٧
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٧
وَلَا
ﱧ
يَصُدُّنَّكَ
ﱨ
عَنۡ
ﱩ
ءَايَٰتِ
ﱪ
ٱللَّهِ
ﱫ
بَعۡدَ
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
أُنزِلَتۡ
ﱮ
إِلَيۡكَۖ
ﱯﱰ
وَٱدۡعُ
ﱱ
إِلَىٰ
ﱲ
رَبِّكَۖ
ﱳﱴ
وَلَا
ﱵ
تَكُونَنَّ
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
ﱸ
٨٧
ﱹ
Allah'ın ayetleri sana indirildiğinde sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine çağır, sakın müşriklerden olma.
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Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.