Al-Sa'di Tefsir: Al-Qasas Ayah 84

Не достаточно просто совершить доброе дело - его следует совершить так, чтобы оно было принято, а затем постараться не разрушить его своими грехами. Только в этом случае человек сможет предстать перед Аллахом с добром. Что же такое добро? Это - понятие, которое охватывает все предписания Всевышнего Аллаха и Его посланника, включая праведные убеждения, праведные речи и праведные деяния. Добро можно совершать, выполняя свои обязанности перед Всевышним Господом и перед Его творениями. И если человек сотворил добро и сумел сохранить его, то он непременно получит вознаграждение, которое будет намного превосходить заработанную им награду. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние» (6:160). Вознаграждение за любое благодеяние, которое человек сохранит до Судного дня, непременно будет приумножено в зависимости от личных качеств человека, его положения, совершенных им деяний и принесенной им пользы. Всевышний сказал: «Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий» (2:261). Что же касается тех, кто предстанет перед Аллахом со злодеянием, то им воздадут в меру содеянного. Злодеяние - это все, что категорически запрещено Всевышним Аллахом и Его посланником. Это кораническое откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего Господа: «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо» (6:160).